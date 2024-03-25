700 человек эвакуированы из московской больницы из-за угрозы взрыва

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 700 человек из больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

«Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах. Ura.Ru

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, всех людей вывели из консультативно-диагностического центра. News.ru