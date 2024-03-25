Россиянку осудили на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ

Люблинский районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Анастасию Агееву, признав ее виновной в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Женщину осудили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов и сетей на четыре года. Срок Агеевой будет исчисляться с момента фактического задержания — сейчас она находится в розыске.

Ранее в Сочи следователи обвинили 37-летнего мужчину в распространении фейков о Российской армии в зоне специальной военной операции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ.