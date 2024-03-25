700 человек эвакуированы из московской больницы из-за угрозы взрыва

Из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова эвакуировали 700 человек, включая пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из-за тревоги о возможном взрыве. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах.

В настоящее время все люди были эвакуированы из здания. Спецслужбы производят осмотр этажей для обеспечения безопасности.

Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По информации минздрава Подмосковья, 180 человек пострадали из-за нападения террористов.