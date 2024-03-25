Поисковую операцию в «Крокусе» продлили до вечера 26 марта

Поисковая операция в «Крокус Сити Холле» продолжится до 17:00 вторника, 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17:00 (по московскому времени — прим.«ВМ») завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители, — рассказал глава региона.

Кроме того, на протяжении всей недели будет идти работа по выдаче пакетов с вещами и автомобилей. На текущий момент уже выдано 277 пакетов и часть машин, написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Накануне следователи начали выдавать вещи из гардероба концертной площадки «Крокус Сити Холл». Верхнюю одежду могут получить владельцы или их родственники. Помимо этого, хозяевам возвращают автомобили, оставленные на парковке. Для этого потребуются документы на транспортное средство и паспорт.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям. В результате нападения произошло два взрыва, число погибших достигло 137 человек. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».