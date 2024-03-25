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Во Владивостоке двухлетний ребенок попал в больницу после выпадения из окна

Во Владивостоке ребенка госпитализировали после выпадения из окна. Об этом сообщает прокуратура региона.

Во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна и выжил
© РИА Новости

Инцидент произошел в доме на улице Никифорова. По предварительной информации, двухлетняя девочка выпала из окна третьего этажа и приземлилась на козырек первого этажа.

Прибывшие на место медики сняли ребенка и направили в больницу для осмотра на наличие травм. О ее состоянии после инцидента не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в надзорном ведомстве. Специалисты оценят условия проживания девочки и то, как родители выполняют свои обязанности.

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