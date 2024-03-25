Члена ИГ осудили на 11 лет в российском суде

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам лишения свободы Романа Абаскулиева, вступившего в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 30 января 2023 года осужденный в Краснодарском крае дал по телефону присягу руководителю ИГ о добровольном вступлении в организацию. Он записал аудиосообщение и отправил. 4 августа 2023 года его задержали силовики.

Ранее суд в Москве заочно арестовал россиянку, уехавшую в Сирию для помощи ИГ.