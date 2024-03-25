Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

Количество жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 144 человек. Об этом сообщило издание Baza со ссылкой на источник в Telegram-канале.

По сведениям издания, еще 97 человек продолжают оставаться в больницах.

До этого министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что пострадавших в состоянии различной степени тяжести разместили в медучреждениях Москвы и Подмосковья, а также в федеральных центрах.

Мировые СМИ прокомментировали теракт в «Крокусе»

До этого Baza выяснила, что за ночь на месте теракта удалось обнаружить 17 фрагментов тел.