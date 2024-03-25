Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»
Количество жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 144 человек. Об этом сообщило издание Baza со ссылкой на источник в Telegram-канале.
По сведениям издания, еще 97 человек продолжают оставаться в больницах.
До этого министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что пострадавших в состоянии различной степени тяжести разместили в медучреждениях Москвы и Подмосковья, а также в федеральных центрах.
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До этого Baza выяснила, что за ночь на месте теракта удалось обнаружить 17 фрагментов тел.
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