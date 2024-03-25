В МВД опровергли сообщения о микроавтобусе кинологов возле «Крокуса»

Информация о том, что на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» присутствовал микроавтобус кинологической службы, не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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По ее словам, в социальных сетях распространились фото и видео с микроавтобусом. Авторы публикаций утверждали, что на них запечатлено транспортное средство кинологической службы МВД.

— Эти утверждения не соответствуют действительности. Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям. В результате нападения произошло два взрыва, число погибших достигло 137 человек. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».