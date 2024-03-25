Рабочих завалило в шахте на Урале

В шахте «Кальинская» в Свердловской области под завалами оказались двое рабочих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы Североуральского бокситового рудника.

Как стало известно, на объекте произошел горный удар, в результате которого на горнорабочих очистного забоя обрушилась горная порода. Отмечается, что шахтеры подают сигналы.

Шахта «Кальинская» расположена в поселке Калья Североуральского городского округа. В ней добывают бокситовую руду, используемую в черной металлургии в качестве дополнительного материала при выплавке.