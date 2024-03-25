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В Петербурге неизвестные устроили потасовку со стрельбой около ТЦ "Пик"

В Петербурге неизвестные открыли стрельбу рядом с торговым центром. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Петербурге компания устроила драку со стрельбой около ТЦ
© РИА Новости

Инцидент произошел в ТЦ «Пик», недалеко от станции метро «Сенная площадь». На кадрах заметно, как несколько мужчин устроили драку. Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил, но никто не пострадал.

После разборок компания скрылась с места на автомобилях. На месте правоохранители нашли гильзу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент участников конфликта ищут.

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