Сотрудница Министерства иностранных дел России Татьяна Репина трагически погибла в результате нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл», сообщает argumenti.ru.О смерти девушки сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Татьяна родилась в 2001 году, окончила колледж МИД РФ, увлекалась музыкой, заочно получала высшее образование.

© t.me/rt_russian/194907

Ранее стало известно, что в ходе вооруженного нападения на «Крокус Сити Холл» погиб гражданин Молдовы. Эти данные подтвердило посольство республики в Российской Федерации.