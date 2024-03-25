После ложного минирования торгового центра в Санкт-Петербурге возбуждено дело

Из-за ложного минирования торгово-развлекательного центра (ТРК) «Лондон Молл» на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Дело возбуждено по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. 19-летний задержанный ждет избрания меры пресечения. По уголовной статье ему грозит до восьми лет колонии.

Юноша позвонил в полицию и сообщил о спрятанной в «Лондон Молле» бомбе. Однако он не уточнил, где именно заложил взрывчатку. Здание осмотрели взрывотехники.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина предупредила, что от имени организации россиянам отправляют фейковые сообщения о минировании зданий.