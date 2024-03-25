Раскрыт личный мотив одного из исполнителей теракта в «Крокусе»

У одного из исполнителей теракта в Крокус Сити Холле 22 марта мог быть личный мотив для совершения преступления. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, отправленном накануне Басманным судом Москвы под арест до 22 мая, сообщили близкие к ситуации источники «Известий».

Информация раскрылась в ходе допроса подозреваемого сотрудниками спецслужб. Мирзоев рассказал, что познакомился в Telegram с мужчиной по имени Абдулло. Новый знакомый купил автомобиль, и они договорились пойти вместе работать в такси. Однако, когда бизнес не удался, Мирзоев принял другое предложение — об участии в теракте.

Озвучены указывающие на причастность Украины к теракту в «Крокусе» детали

Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта был замечен в «Крокусе» до выборов — 7 марта, его засекли камеры. По всей видимости, он приходил изучить обстановку, планировку здания, фиксировал местонахождение охранных постов и продумывал пути отхода.