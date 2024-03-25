Вылеты на север Хабаровского края задержали из-за гололеда

Вылеты самолетов по направлениям из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и в поселения Охотск и Аян задерживаются из-за гололеда в аэропорту. Об этом сообщили ТАСС в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"На взлетно-посадочной полосе аэропорта Николаевска-на-Амуре недостаточный коэффициент сцепления для приема воздушных судов. Гололед. Техника проводит очистку", - сказали в авиакомпании.

Задерживается перенесенный еще с 24 марта рейс 401 по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск. Он вылетит позднее в понедельник. Также на более позднее время отложен вылет рейса 403 по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян.

Рейсы 401 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск и в обратном направлении за 25 марта отложены на следующие сутки.

В воскресенье циклон принес снег на часть территории Хабаровского края. Накануне местами в южных районах и на части центральных шел снег, в том числе мокрый, усиливался ветер, порывы достигали 18-23 м/с. В понедельник в регионе без существенных осадков. В северных районах прогнозируется небольшой снег, ветер западных направлений 6-14 м/с, в Николаевском и Ульчском районах - с порывами 15-20 м/с.