Суд арестовал всех террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

В Москве Басманный суд арестовал всех четырех фигурантов уголовного дела о теракте, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает «Ура.ру».

Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 22 мая, как и его сообщники.

Первый обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

Ранее суд города избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела. Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоева отправлены в СИЗО.