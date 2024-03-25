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Суд арестовал всех террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»

В Москве Басманный суд арестовал всех четырех фигурантов уголовного дела о теракте, которые расстреляли людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает «Ура.ру».

Суд арестовал всех террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле»
© РИА Новости

Четвертый фигурант дела Мухаммадсобир Файзов отправлен в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 22 мая, как и его сообщники.

Первый обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

Ранее суд города избрал меру пресечения в отношении других фигурантов дела. Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджона Мирзоева отправлены в СИЗО.

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