Четвертого фигуранта дела по теракту в «Крокусе» завезли в суд на коляске

Четвертого фигуранта дела, которое расследуется по факту теракту в «Крокус Сити Холле», Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда для избрания ему меры пресечения на коляске, сообщает «Ура.ру».

Его сопровождает медик.

22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям. Погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде ареста до 22 мая.