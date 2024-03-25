Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» французские власти решили повысить уровень террористической опасности до самого высокого, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы правительства Франции Габриэля Атталя.

По его словам, глава государства Эммануэль Макрон собрал в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. Было принято решение повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация.

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22 марта террористы проникли в здание «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям. Погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. В отношении двух из них избрана мера пресечения в виде ареста до 22 мая.