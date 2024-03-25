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Первый обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

Первый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев в зале суда полностью признал свою вину. Басманный суд Москвы заключил его под стражу, передает корреспондент «Ленты.ру».

Первый обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину
© Reuters

Также корреспондент предоставил видео из зала суда, на кадрах хорошо виден обвиняемый. Далерджон Мирзоев родился 23 ноября 1991 года, зарегистрирован в Новосибирске, у него есть жена и дети.

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Его обвиняют в совершении преступления предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Решение об избрании фигуранту меры пресечения принималось в закрытом режиме. Его заключили под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта были задержаны, вечером 24 марта их доставили в суд для избрания меры пресечения.

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