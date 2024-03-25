Первый обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

Первый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев в зале суда полностью признал свою вину. Басманный суд Москвы заключил его под стражу, передает корреспондент «Ленты.ру».

Также корреспондент предоставил видео из зала суда, на кадрах хорошо виден обвиняемый. Далерджон Мирзоев родился 23 ноября 1991 года, зарегистрирован в Новосибирске, у него есть жена и дети.

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Его обвиняют в совершении преступления предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Решение об избрании фигуранту меры пресечения принималось в закрытом режиме. Его заключили под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — до 22 мая 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта были задержаны, вечером 24 марта их доставили в суд для избрания меры пресечения.