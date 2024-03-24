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Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения

В Басманный суд Москвы передано ходатайство следствия, которое просит арестовать фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения
© РИА Новости

Следствие просит заключить под стражу Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали, передает РИА «Новости».

Им предъявлено обвинение по ст. 205 УК (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека), передает ТАСС.

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Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Оба обвиняемых доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.

Напомним, удалось задержать 11 участников террористической атаки, в том числе и четверых непосредственных исполнителей теракта.

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