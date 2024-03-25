Мужчина спас 15 человек из "Крокуса", пробив стену ножками от стульев

45-летний инженер-строитель Олег Уколов спас 15 человек во время теракта в "Крокус Сити Холле", пробив кирпичную стену. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина пришел на концерт вместе с другой. Услышав выстрелы, он побежал наверх. Он сумел вывести из задымленных коридоров 12 человек, позднее к группе присоединились еще трое, которые прятались в подсобке.

В подсобке инженер нашел пожарный гидрант и стал обливать людей водой, чтобы можно было дышать в дыму через вещи.

"Дальше проявил профессиональную смекалку - начал стучать по стенам, дабы найти самый тонкий кирпичный слой. Нашел и пробил его ножками от офисных стульев, которые хранились в подсобке", - пишет Mash.

Убедившись, что за стеной нет открытого горения, мужчина выел людей, после чего они встретили спасателей.

"По пути к машинам скорой помощи Олег увидел раненого, взял его под руки вместе со спасателем и донес пострадавшего до врачей", - говорится в материале.

По последним данным СК РФ, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них - дети.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

В ФСБ заявили, что атака была тщательно спланирована, оружие спрятано в тайнике. Подозреваемых задержали, когда они пытались пересечь границу и скрыться на Украине. Четверо предполагаемых террористов арестованы.