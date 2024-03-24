Сумму ущерба после теракта в «Крокусе» оценили

Реконструкция концертного зала «Крокус Сити Холл» после теракта начнется не раньше весны 2025 года, а сумма ущерба составила от 6 до 12 миллиардов рублей. Ущерб оценили в Союзе торговых центров (СТЦ) России, пишет Telegram-канал Mash.

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«Точная цифра будет известна после обследования здания специалистами — они должны будут изучить металлоконструкции, которые могли потерять свою несущую способность во время пожара, проверить инженерные системы и остальную часть концертного зала», — говорится в сообщении.

Следователи начали выдавать вещи из гардероба «Крокуса»

Отмечается, что на обследование здания может уйти не меньше года, поскольку работы не начнутся во время следственных действий.

Ранее стало известно, что спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций России после теракта разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла». В работах на месте задействовали более 300 человек.