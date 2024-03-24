Первые компенсации получили пострадавшие от теракта в «Крокусе»

Пострадавшие от теракта в «Крокус Сити Холле» жители девяти регионов России получили первые выплаты от Москвы. Об этом сообщает столичный департамент труда и социальной защиты населения.

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«Сегодня первые выплаты от города получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Удмуртской Республики, Пермского края», — говорится в сообщении.

Единовременная материальная помощь оказывается пострадавшим независимо от региона, в котором они проживают

Семьи погибших получат 3 миллиона рублей, пострадавшие — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Дети, оставшиеся сиротами, будут получать постоянные выплаты ежемесячно.

Для пострадавших и родственников погибших работает Единая справочная служба Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы +7 (495) 870-44-44.