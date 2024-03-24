Посольство Белоруссии: в теракте погибла гражданка республики

В результате теракта в Красногорске погибла гражданка Белоруссии 1978 года рождения, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу дипмиссии республики в Москве.

Теракт в комплексе «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта. По данным СК РФ, погибли 137 человек, свыше 100 человек госпитализированы в столичные и подмосковные клиники.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка [Белоруссии]», — отметили в посольстве.

Политик заявил, что теракт в «Крокусе» направлен и против Турции

Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибшей. Кроме того, они обратились с просьбой к представителям СМИ «с уважением относиться к личной жизни жертв трагедии».

Ранее сообщалось, что гражданин Белоруссии Алим Кошеваров, охранник «Крокуса», находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

Во время нападения боевиков он попытался защитить людей, бросился на террористов, получил автоматную очередь в упор. Коллеги Алима со слезами на глазах рассказывали о его поступке.