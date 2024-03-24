Бастрыкин поручил проверить запасные выходы «Крокус Сити Холла»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание и проконтролировал работу следственной группы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом говорится в Telegram-канале «Следком».

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Бастрыкин поручение проверить состояние противопожарной безопасности «Крокуса», а также были ли открыты двери запасных выходов.

«Председатель СК России сориентировал подчиненных на выполнение задачи по восстановлению картины теракта в деталях, в том числе и предшествовавших событий», — говорится в сообщении.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. На следующий день глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Среди них — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.