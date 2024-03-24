СК рассказал об отсутствии следов минирования в «Крокусе»

В ходе осмотра завалов в «Крокус Сити Холле» заминированных тел и иных следов минирования не обнаружено. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

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Отмечается, что на месте теракта в «Крокус Сити Холл» продолжают работать следователи и криминалисты Следственного комитета. В частности, СК рассказал, что ведется сбор доказательственной базы для воссоздания всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных боевиков открыла огонь по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл». Позже в здании начался пожар. По последним данным, число жертв теракта достигло 137 человек, трое из них — дети.