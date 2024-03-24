Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл» доставили СК

Подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставили в Следственный комитет России для допроса. Об этом в воскресенье, 24 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время им изберут меру пресечения. На текущий момент с места происшествия изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов.

— При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы, — следует из публикации в Telegram-канале СК России.

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» на текущий момент составляет 137 человек. Сейчас опознано уже 62 тела. Специалисты продолжают проводить экспертизы касательно остальных погибших.

Обновленный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 23 марта опубликовала пресс-служба МЧС России. По состоянию на 21:00 по московскому времени новый перечень насчитывает 29 фамилий, в некоторых случаях с именами и отчествами.