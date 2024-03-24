Количество погибших во время теракта в «Крокусе» достигло 137

Число скончавшихся во время теракта посетителей «Крокус Сити Холла» возросло до 137 человек, трое из них — дети. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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«Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы», — уточнили в СК.

В ведомстве также рассказали, что на месте теракта нашли четыре комплекта боевой амуниции, два автомата, 28 магазинов к ним и свыше 500 патронов. В автомобиле Renault, на котором подозреваемые пытались скрыться, тоже обнаружили автомат Калашникова, а также пистолет Макарова.

В данный момент с предполагаемыми террористами проводят следственные действия. СК требует заключить подозреваемых под стражу.