Фраза пассажирки одного из рейсов в Шереметьеве о бомбе оказалась шуткой

Фраза пассажирки одного из рейсов в московском аэропорту Шереметьево о том, что в её рюкзаке находится бомба, оказалась шуткой.

Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, пассажирка самолёта в Шереметьеве сказала про бомбу, так как была раздражена телефонным разговором стюардессы.

В Шереметьево пассажирка заявила о бомбе в рюкзаке

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь», — добавил источник.

После этого экипаж вызвал полицию. Пассажирку задержали и сейчас допрашивают.

Ранее в Шереметьеве пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке находится бомба.