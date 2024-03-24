Спасатели продолжают находить тела погибших в «Крокусе»

Спасатели продолжают находить тела погибших при разборе завалов после теракта в «Крокус Сити Холле». После этого родственников приглашают на опознание. Об этом рассказала одна из женщин, которая ищет свою подругу, ушедшую на концерт, сообщает РИА Новости.

Женщина процитировала сообщение от спасателей, пришедшее родственникам жертв.

Виктор Гусев рассказал о спасшей его сотруднице «Крокуса»

«Мне очень жаль, но ваши родители были найдены в завалах, где раньше был концертный зал, с множеством ожогов», — говорится в сообщении.

По её словам, после этого близких пригласили в морг на опознание.

Сейчас в «Крокусе» идут работы по разбору обломков и обустройству подъезда для тяжелой техники. Затем обвалившиеся крупные конструкции будет убирать стотонный кран.