Стали известны подробности о подготовке теракта в «Крокусе»

Исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле» посетил спектакль там незадолго до нападения. Такую информацию приводит Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники.

Подчеркивается, что перед совершением теракта его исполнители посетили развлекательный центр несколько раз.

«Поход был связан с организацией теракта — посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода», — говорится в публикации.

До этого охранник «Крокуса» выразил мнение, что террористы заранее знали, когда в зале будет больше всего людей.

Разрушенный зал «Крокус Сити Холла» показали с высоты птичьего полета

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.