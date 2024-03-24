Помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер погибла во время теракта. С женщиной не было связи все дни после нападения террористов. Теперь ее опознали как погибшую.

Об этом официально сообщили в группе ВК.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», - сообщили ее коллеги на официальной страничке группы «Пикник» ВКонтакте.

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Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась за несколько минут до того, как музыканты группы «Пикник» должны были выйти на сцену. Всем участника группы , кроме Екатерины Кушнер, удалось спастись.