Следователи начали выдавать вещи из гардероба «Крокуса»

Следователи начали выдавать вещи из гардероба концертной площадки «Крокус Сити Холл». Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщает «112».

© Вечерняя Москва

Верхнюю одежду могут получить владельцы или их родственники. Помимо этого, хозяевам возвращают автомобили, оставленные на парковке. Для этого потребуются документы на транспортное средство и паспорт.

Обратиться за вещами можно в пятый зал второго павильона «Крокуса», передает Telegram-канал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что приоритет в очереди будет отдан тем, у кого на руках есть гардеробная бирка.

Количество пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 154 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших превышает 140 человек.

Подозреваемых в совершении теракта задержали. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».