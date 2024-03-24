Спасатели рассказали о ходе работ в сожженном террористами «Крокусе»

В воскресенье был создан технологический проем с западной стороны «Крокуса», он облегчит доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы в зону мог попасть 100-тонный кран для разбора завалов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

© Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор опубликовал в официальном канале видео работ в «Крокус Холл Сити», где продолжается разбор завалов после пожара, устроенного террористами.

На кадрах видно, что концертный зал уничтожен полностью: крыши нет, стены рухнули, на месте сцены и зрительных рядов высятся груды обломков. Для их расчистки нужна тяжелая техника.

«Работа продолжается. Темп нормальный» – объясняют губернатору на видео лица, ответственные за разбор завалов

Ночью был создан технологический проем с западной стороны «Крокуса». Теперь рабочим и спасателям предстоит сделать спуск, пандус, затем «загнать на место тяжелую технику». После этого начнется расчистка завалов с ее помощью.

На предварительные работы понадобится 6 часов. Около 2 часов понадобится, чтобы убрать сцену и вскрыть пол. Еще 4 часа уйдет на то чтоб засыпать сцену песком и сделать съезд.

Губернатора заверили, что «сил и средств хватает». Лишние рабочие и сотрудники даже были убраны, чтобы «избежать столпотворения». При этом работы идут сменами, «Центроспас» меняет сотрудников каждые 4-8 часов.