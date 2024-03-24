Появились кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холл»

Сотрудники МЧС в ночь на воскресенье, 24 марта, проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие для крана, с помощью которого спасатели уберут крупногабаритные фрагменты обрушившейся кровли «Крокус Сити Холла», пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В МЧС уточнили, что по состоянию на 10:35 мск специалисты разобрали и вынесли более 250 кубометров обрушившихся конструкций.

На месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи, уточнили в ведомстве.

Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания рассказала о судьбе зала после теракта

Напомним, что в пятницу, 22 марта, в Красногорске произошел теракт. Группа злоумышленников в районе 20:00 мск совершила атаку на комплекс. Террористы расстреляли десятки людей, подожгли концертный зал.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к комплексу. Через час после первых сообщений о теракте на месте происшествия было свыше 50 единиц спецтехники.

Пожарные тушили огонь в течение 8 часов, затем приступили к разбору завалов. Первоначально они работали вручную, так как не было возможности подогнать тяжелую технику. За сутки им удалось разобрать 90 кубических метров завалов.

Параллельно с разбором конструкций сотрудники искали тела погибших. Были задействованы аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас». В составе группировки — робототехнические комплексы и кинологические расчеты.