Количество пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 154 человек. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Согласно данным обновленного списка пострадавших, всего их 154 человека. Из них трое уже выписались из больниц.

На стационарном лечении остаются 107 человек, еще 44 — на амбулаторном, следует из опубликованного на сайте Минздрава Подмосковья списка.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших превышает 140 человек. Подозреваемых в совершении теракта задержали. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания рассказала о судьбе зала после теракта

В воскресенье, 24 марта, в Российской Федерации начался общенациональный день траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Ранее его объявил глава государства Владимир Путин.