Попытка людей спастись от террористов в «Крокусе» попала на видео

В сети появилось новое видео, на котором запечатлены первые моменты нападения террористов на концертный зал в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры публикует Telegram-канал «112».

На ролике видно, как оказавшиеся в фойе здания люди начинают бежать, затем слышны звуки стрельбы, в какой-то момент видно, как осыпаются стеклянные двери. В это время некоторые из очевидцев пытаются укрыться от пуль за колоннами и столиками кафе.

Владелец «Крокуса» впервые прокомментировал теракт

Автор видео сумел сбежать на эскалаторе на второй этаж. Он успел снять, как боевики идут с оружием наперевес по холлу и ведут огонь из автоматов.