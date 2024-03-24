Школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек

Школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из горящего развлекательного центра «Крокус Сити Холл» сто человек. Его слова приводит RT.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.