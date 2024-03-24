МЧС обновило данные о пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 152, погибшими значатся 133 человека, сообщает МЧС России. Спасатели по-прежнему разбирают завалы на месте трагедии. В ночь на 24 марта к работам подключилась тяжелая техника.

В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей), — говорится в сообщении.

23 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с этим терактом. Глава государства назвал нападение на «Крокус Сити Холл» кровавой акцией для устрашения россиян. По его словам, организаторы тщательно спланировали теракт, их целью было массовое убийство мирных граждан. Путин подчеркнул, что террористы действовали целенаправленно и хладнокровно.

Владелец «Крокуса» впервые прокомментировал теракт

Ранее певец SHAMAN выразил готовность оплатить похороны каждой жертвы теракта. Артист также предложил взять на себя все расходы на реабилитацию пострадавших в результате стрельбы в концертном зале. По его словам, Россию запугать и сломать не получится.

До этого российский и сербский актер Милош Бикович в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» призвал помочь пострадавшим. Сейчас самое время молиться за погибших, а также собрать деньги для тех, кого коснулась трагедия, написал он. Желающих помочь людям в этой ситуации будет достаточно, констатировал артист.