Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии

E берегов Индонезии в море Саву произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Толчки были зарегистрированы в 03:04 по времени UTC (06:04 мск), сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 85 километрах к юго-востоку от города Энде, где проживают около 77 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 50 километров.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала