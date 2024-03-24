Раскрыта позволившая зрителю обезвредить террориста в «Крокусе» деталь

Выбивший оружие у террориста в «Крокусе» мужчина мог служить в армии, такую деталь раскрыл военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Он говорит, что подгадал момент перезарядки...Но многие в такие моменты могут оказаться в состоянии ступора. А этот не струсил и выбил автомат. Простой человек, без боевой, военной подготовки на такое не способен, уверен», — указал эксперт.

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Мужчина, который предпочел не называть свое имя, рассказал, в момент нападения террористов вместе с женой находился в бельэтаже.

«Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. И в тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове», — рассказал зритель. По его словам, окончательно «вырубить» террориста ему помогли другие зрители.

О поступке мужчины узнали и в Следственном комитете (СК) России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить его к ведомственной награде.