Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник рассказал о произошедшем

Пятнадцатилетний школьник по имени Ислам, спасший более сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал о произошедшем в беседе с KP.RU.

Подросток, около года подрабатывающий в гардеробе концертного зала, в течение получаса, рискуя жизнью, помогал людям попасть на территорию «Крокус Экспо». По его словам, ровно в 20:00 начали звучать выстрелы, после чего он начал руководить эвакуацией. Ислам отметил, что в момент теракта в «Крокусе» находились 6200 человек.

«Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог и ушел домой. Героем себя не считаю», — признался восьмиклассник.

Он добавил, что видел одного из террористов, у него была борода и ружье в руках.

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Ранее комитет Государственной Думы по защите семьи предложил наградить Ислама почетной грамотой за его поступок. Мальчик помог выбраться на улицу более 100 посетителям.