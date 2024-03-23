Спасательная операция на месте теракта в "Крокусе" завершена

Спасательная операция на месте теракта в "Крокус сити холле" завершена, поисковая еще продолжается. За сутки из-под завалов на месте достали 133 тела, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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