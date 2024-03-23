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Устроивших теракт в "Крокусе" привезли в Москву для допроса

Силовикам в субботу, 23 марта, удалось задержать в Брянской области злоумышленников, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холл». Всех задержанных правоохранители повезли в Москву для допроса и следственных действий, пишет «Комсомольская правда».

Устроивших теракт в "Крокусе" привезли в Москву
© РИА Новости

По данным газеты, всех четверых задержанных террористов уже доставили в главное здание СК РФ.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, группа вооруженных автоматическим оружием боевиков подъехала на машине белого цвета к зданию «Крокус Сити Холла».

Мужчины выскочили из автомобиля, расстреляли охранников у входа, затем ворвались в холл, где принялись стрелять по безоружным людям практически в упор.

Далее они прошли в концертный зал, обстреляли посетителей, которые пришли на концерт популярной группы «Пикник», разбросали зажигательные шашки и покинули здание.

На автомашине «Рено Логан» террористы добрались до Брянской области, где были задержаны. Силовикам удалось взять всех преступников живыми.

По данным МВД, все они являются иностранными гражданами.

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