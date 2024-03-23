Директор "Пикника" опроверг, что участник группы вышел на связь

Концертный директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что один из ее участников вышел на связь после теракта в "Крокус сити холле". Участника группы все еще ищут, сообщил он в разговоре с ТАСС.

"Нет, не нашли. Поиски продолжаются. Это неправда", - сказал он, комментируя информацию.

Ранее Юрий Чернышевский сообщил ТАСС, что один из участников группы не выходит на связь после теракта. По словам Чернышевского, они не знают, покинул ли он "Крокус сити холл".

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали, согласно информации Минздрава РФ, 147 человек. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось "окно" для перехода границы исполнителями теракта. Он пообещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на "Крокус сити холл", и объявил 24 марта днем общенационального траура.