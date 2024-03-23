Подмосковный Депздрав сообщил о 140 пострадавших при теракте в "Крокусе"

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 140 человек. Об этом сообщается на сайте Депздрава Подмосковья.

© портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ведомство обновило список пострадавших. Троих получивших травмы при теракте уже выписали из больниц. Еще 105 человек остаются на стационарном лечении, 31 – на амбулаторном.

В московские больницы после произошедшего доставили 93 человека. Родственники пострадавших могут узнать о месте их нахождения и состоянии по номеру +7 (499) 251-45-03.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.