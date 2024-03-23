В МВД заявили, что задержанные террористы - иностранные граждане

МВД России опровергло информация о том, что четверо задержанных по подозрению в теракте в "Крокус сити холле" являются гражданами РФ, заверив, что они имеют иностранное гражданство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус сити холле", скрывшиеся на автомобиле Renault Logan и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных в РФ. Также устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.