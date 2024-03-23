МЧС опубликовало список погибших при теракте в «Крокусе»

На сайте МЧС России опубликовали предварительный список погибших при теракте в «Крокусе» в Красногорске.

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«Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00 (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении ведомства.

В списке фигурируют 13 человек.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В СК РФ сообщили о росте числа погибших в «Крокусе»

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом.