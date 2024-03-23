«У меня куртка была в крови»: свидетельница рассказала о теракте в «Крокусе»

Посетительница «Крокус Сити холла» Анастасия Родионова, которая спаслась при вооруженном нападении на концертный зал, рассказала, как люди прятались и спасались, когда поняли, что их расстреливают.

Анастасия приехала с братом и его женой. Они опоздали и стояли в очереди к металлорамкам, когда террористы открыли огонь по зданию, а потом вошли через центральный вход метрах в 200 от них.

«Когда начался обстрел здания, мы даже не поняли, что это террористическая операция и по нам стреляют. Мы думали - это спецэффекты, шоу, прогрев какой-то», - рассказала она.

Но когда террористы зашли в помещение, раздались явные звуки автоматной очереди и стало понятно, что это не спецэффекты, Татьяна посмотрела на часы - было 19.52. В это время люди стали падать, и кто-то крикнул: «нас расстреливают!»

«И мы все просто ломанулись через металлорамку. Чуть правее, где кафе, стали прятаться, падать за диваны, за стойку. Какой-то мужчина крикнул: "Нельзя этого делать, нужно бежать, нас просто расстреляют!" И мы все в панике встали и побежали за лифты, в темное помещение, где стоят дополнительные столы. Там было очень темно, мужчины разбили входную дверь - стекло, чтобы мы могли все выбраться», - рассказала Татьяна.

Пройдя через разбитые стекла, люди побежали в сторону соседнего ТЦ, но кто-то крикнул, что боевики идут и туда.

«Мы бежали по заднему двору и даже не понимали, есть ли здесь террористы. Вдруг они на машине и сейчас поедут и будут нас всех расстреливать», - рассказала Анастасия.

После того как террористы прошли в концертный зал, уцелевшие на первом этаже люди побежали из здания через центральный вход, через тела погибших, бежали на улицу, к машинам, к такси, на МКАД, подальше от этого здания, рассказала свидетельница.

«Нас спасло то, что мы опаздывали. Нас защитили спины тех, кто опоздал еще больше. Я приехала домой - у меня куртка была в крови. Кто-то собой, возможно, защитил меня. Я просто стоя в очереди развернулась - вижу, что падают люди, которые им первые на пути, что идут люди с автоматами. А дальше мы бежали. Те, кто были за нами, - они, конечно очень пострадали и их расстреляли», - рассказала Анастасия.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити холле» погибло 133 человека. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. В больницах остаются 107 пострадавших. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.