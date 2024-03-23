Посетитель "Крокус Сити Холла", мужественно обезвредивший одного из террористов, будет представлен к ведомственной награде, заявили в Следственном комитете РФ.

"Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей".

Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полка "Ахмат", принимавшие участие в задержании террористов, которые совершили атаку на "Крокус Сити Холл", будут представлены к государственным наградам.

Зритель "Крокус Сити Холла" рассказал, как сумел отобрать автомат у террориста

Напомним, теракт произошел вечером в пятницу во время концерта группы "Пикник": несколько злоумышленников расстреляли посетителей из автоматического оружия. По последним данным СК РФ, погибли не менее 133 человек.

В ФСБ заявили, что атака была тщательно спланирована, оружие спрятано в тайнике. Подозреваемых задержали, когда они пытались пересечь границу и скрыться на Украине.