Инвалид-колясочник погиб, спасая девушку от террористов в «Крокусе»

Во время нападения на посетителей «Крокус Сити Холла» террорист в упор расстрелял 25-летнего инвалида-колясочника Максима Вербенина. Он телом закрыл свою девушку от пуль и спас ее, пишет «Комсомольская правда».

Максим купил билеты на концерт своей девушке Наташе в качестве подарка. Он мог передвигаться только на коляске, поэтому, когда террористы начали убивать людей, не смог спастись — лестница не была оборудована пандусами.

Наташа не бросила своего парня. Она села у ног Максима и держала его за руку. Вооруженный террорист перезарядил автомат и в упор выпустил очередь в Максима. Мужчина упал с коляски на девушку, прикрыв от пуль своим телом.

Когда Наташа поняла, что Максим мертв, а она теряет сознание, собралась с силами и побежала. Она выжила и сейчас находится в больнице с ожогами спины, головы, рук, ног.

Официально Максим не числится погибшим. Однако мать все равно надеется на чудо, потому что ее сына нет в списках погибших и пострадавших.

«Я понимаю, что надежды нет на то, что он живой. Мне уже объяснили, что он сгорел дотла…», — сказала Алена Вербенина

Она говорит, что будет благодарна за любую информацию о нем. Недавно ей прислали фотографию из зала – зритель снимал себя, и в кадр случайно попали Максим и Наташа, которые держатся за руки…